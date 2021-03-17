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Esra Erol'u çılgına çeviren olay: Karımı sevgilisinden kurtarın

ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programında yaşanan olaylar herkesi çılgına çevirdi. Programda ortaya çılan aile dramı Türkiye'nin gündemine girdi.

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