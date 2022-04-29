Anasayfa Video Galeriler Gündem Esra Erol'u hiç böyle görmediniz! Canlı yayında ayakkabılarını çıkarıp koştu Esra Erol'u hiç böyle görmediniz! Canlı yayında ayakkabılarını çıkarıp koştu 29 Nisan 2022 Cuma Saat: 13:55 Esra Erol'da programının dün yayınlanan bölümünde ilginç anlar yaşandı. Erol, 45 yıllık evli çifti barıştırmak için canlı yayında ayakkabılarını çıkarıp yayına çıkmak istemeyen adamın peşinden koştu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/626bc435ca80927eab52b023" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Okul önünde dehşet! Lise öğrencisi kanlar içinde yere yığıldı Cami avlusunda şoke eden olay! Cenazeyi bırakıp kavga ettiler İstanbul'da ''yüzsüz'' hırsız kamerada, duvarı deldi, selam verip gitti Muş'ta Eren Abluka-8 Operasyonu başlatıldı Dairesini satılığa çıkaran ev sahibi, ev turunu ücretli yaptı Hülya Avşar'dan 3 yıl sonra yeni şarkı sürprizi Kafese kapatıp aç bıraktılar! Hayvanat bahçesinde infial yaratan görüntüler Ukrayna'yı kana bulayan Rus ordusu Moskova sokaklarına indi Parti köpüğünden uyuşturucu çıktı! Paraları böyle yemişler