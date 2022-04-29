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  4. Esra Erol'u hiç böyle görmediniz! Canlı yayında ayakkabılarını çıkarıp koştu

Esra Erol'u hiç böyle görmediniz! Canlı yayında ayakkabılarını çıkarıp koştu

Esra Erol'da programının dün yayınlanan bölümünde ilginç anlar yaşandı. Erol, 45 yıllık evli çifti barıştırmak için canlı yayında ayakkabılarını çıkarıp yayına çıkmak istemeyen adamın peşinden koştu.

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