Anasayfa Video Galeriler Gündem Esra Erol'u isyan ettiren olay: Açtı ağzını yumdu gözünü Esra Erol'u isyan ettiren olay: Açtı ağzını yumdu gözünü 27 Ekim 2021 Çarşamba Saat: 16:51 Esra Erol'da programında oğlu Emrullah'ı, gelininden ayırmak isteyen Hatice Hanım, “Oğlumu ben doğurdum, o benim” deyince Esra Erol sinirlerine hakim olamadı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61795957e87bc34aa652a2e3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Antalya'daki falezlerde korkunç ölüm Hastanede refakatçi koltuğundan servet çıktı Erdoğan'dan CHP'ye tepki, İYİ Parti'ye teşekkür Akşener'den Erdoğan'a: ''Mintax’la canım Mintax'la'' Erdoğan'ın fiyatları uygun dediği Tarım Kredi'de fiyatlar uçtu Irak'ın kuzeyinde PKK'ya dev operasyon Kobra zehrinin insan kanıyla olan testi herkesi şaşkına çevirdi Soylu'dan tartışma yaratan açıklama: ''Mahkeme kararı arkamızdan gelsin'' İstanbul'da büyük kaza! TEM kilitlendi, yaralılar var