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  4. Esra Erol'u isyan ettiren olay: Açtı ağzını yumdu gözünü

Esra Erol'u isyan ettiren olay: Açtı ağzını yumdu gözünü

Esra Erol'da programında oğlu Emrullah'ı, gelininden ayırmak isteyen Hatice Hanım, “Oğlumu ben doğurdum, o benim” deyince Esra Erol sinirlerine hakim olamadı.

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