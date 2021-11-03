Esra H. ve Ümitcan U'nun son görüntüleri ortaya çıktı

Esra H. ve onu kasten öldürmekten yargılanacak olan Ümitcan U.'nun olay gecesine ait yeni görüntüleri ortaya çıktı.

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