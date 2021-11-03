Anasayfa Video Galeriler Gündem Esra H. ve Ümitcan U'nun son görüntüleri ortaya çıktı Esra H. ve Ümitcan U'nun son görüntüleri ortaya çıktı 03 Kasım 2021 Çarşamba Saat: 22:10 Esra H. ve onu kasten öldürmekten yargılanacak olan Ümitcan U.'nun olay gecesine ait yeni görüntüleri ortaya çıktı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6182deb63d962f08f13e01b3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Fragman paylaşıldı: La Casa De Papel böyle veda edecek Aziz Yıldırım'ın doğum günü kutlaması sosyal medyada gündem oldu Müge Anlı canlı yayında isyan etti: Artık yeter CNN Türk canlı yayınında gergin anlar! Kağıtları fırlatıp yayını terk etti Bahar Candan'dan şaşkına çeviren dolar yorumu! Yiğit Bulut, Erdoğan'ın son görüntüsünü paylaştı Seyir halindeki TIR'da, masa kurup içki içtiler Kırmızı ışık magandası ortalığı birbirine kattı Cumhurbaşkanlığı'ndan ''Erdoğan sağlıklı'' videosu paylaşımı