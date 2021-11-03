  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Esra H. ve Ümitcan U'nun son görüntüleri ortaya çıktı

Esra H. ve Ümitcan U'nun son görüntüleri ortaya çıktı

Esra H. ve onu kasten öldürmekten yargılanacak olan Ümitcan U.'nun olay gecesine ait yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Fragman paylaşıldı: La Casa De Papel böyle veda edecek
Aziz Yıldırım'ın doğum günü kutlaması sosyal medyada gündem oldu
Müge Anlı canlı yayında isyan etti: Artık yeter
CNN Türk canlı yayınında gergin anlar! Kağıtları fırlatıp yayını terk etti
Bahar Candan'dan şaşkına çeviren dolar yorumu!
Yiğit Bulut, Erdoğan'ın son görüntüsünü paylaştı
Seyir halindeki TIR'da, masa kurup içki içtiler
Kırmızı ışık magandası ortalığı birbirine kattı
Cumhurbaşkanlığı'ndan ''Erdoğan sağlıklı'' videosu paylaşımı