Anasayfa Video Galeriler Gündem Esrarla yakalanan güzellik uzmanından şoke eden sözler Esrarla yakalanan güzellik uzmanından şoke eden sözler 19 Mart 2022 Cumartesi Saat: 13:35 Adana'da polisin şüphe üzerine durdurduğu otobüste güzellik uzmanı olduğunu söyleyen iki kadının üzerinden 1 kilo 56 gram uyuşturucu madde çıktı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6235b1ede6e4373db344ecb3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Ortalığı savaş alanına çevirdiler, sandalyeler havada uçuştu Rusya, Mikolayiv kentini vurdu Balıkçı bu sefer gerçekten bir canavar yakaladı: Kıskaçlı balık görenleri şoke etti! Yine HaberTürk, yine bir canlı yayın, yine garip sesler... İstanbul'da sürücülerin karla mücadelesi kamerada Susturuculu, kanlı kuyumcu saldırısı kamerada İstanbul'da kayan araç yayalara çarptı! Korkunç kaza kamerada İstanbul'da şeytana bile ''pes'' dedirtecek dolandırıcılık İstanbul'un lüks AVM'sinde dehşet! Bir kadın daha öldürüldü