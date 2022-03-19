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Esrarla yakalanan güzellik uzmanından şoke eden sözler

Adana'da polisin şüphe üzerine durdurduğu otobüste güzellik uzmanı olduğunu söyleyen iki kadının üzerinden 1 kilo 56 gram uyuşturucu madde çıktı.

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