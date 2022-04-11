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  4. Estetikle tanınmaz hale gelen Mika Can Raun, aylık harcamasını açıkladı

Estetikle tanınmaz hale gelen Mika Can Raun, aylık harcamasını açıkladı

Sosyal medya fenomeni Mika Can Raun, Armağan Çağlayan'ın programında aylık ne kadar gideri olduğunu açıkladı.

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