Anasayfa Video Galeriler Gündem Estetikle tanınmaz hale gelen Mika Can Raun, aylık harcamasını açıkladı Estetikle tanınmaz hale gelen Mika Can Raun, aylık harcamasını açıkladı 11 Nisan 2022 Pazartesi Saat: 12:40 Sosyal medya fenomeni Mika Can Raun, Armağan Çağlayan'ın programında aylık ne kadar gideri olduğunu açıkladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6253f79c63e21c14ae206c33" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Parkta silahlı kavga! İki kardeşe kurşun yağdırdılar 25 milyonluk şehirde kıtlık başladı! Çığlıklar yükseldi Polisten skandal sözler: ''İstersen kaç, sıkarım beynine'' Ünlü anket firmasının Erdoğan'ın videosunu deneklere izlettiği anketten dikkat çeken sonuç Sarp Sınır Kapısında tır kuyruğu İstanbul trafiğinde kadın motosiklet sürücüsüne mide bulandıran saldırı Canlı yayında Nihat Hatipoğlu'na bir garip soru: ''Ölen eş abdest bozar mı ?'' Ünlü meydanda korku dolu anlar! Yüzlerce kişi etrafa kaçıştı Rasim Ozan Kütahyalı canlı yayında bayıldı! Stüdyoya sedye geldi