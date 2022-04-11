Estetikle tanınmaz hale gelen Mika Can Raun, aylık harcamasını açıkladı

Sosyal medya fenomeni Mika Can Raun, Armağan Çağlayan'ın programında aylık ne kadar gideri olduğunu açıkladı.

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