Anasayfa Video Galeriler Gündem Estonya'nın Kadın Başbakanı'ndan skandal İstanbul paylaşımı Estonya'nın Kadın Başbakanı'ndan skandal İstanbul paylaşımı 13 Eylül 2023 Çarşamba Saat: 12:25 Güncelleme: 13 Eylül 2023 Çarşamba 12:25 Estonya Başbakanı Kaja Kallas sosyal medya üzerinden yaptığı bir video paylaşımında İstanbul için Kostantinopolis ifadelerini kullandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65018005fa62a0770778a9b3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Gülşen sahne kostümü ile yine sınır tanımadı WhatsApp'ın ''oh be sonunda'' dedirten yeni özelliği yayınlandı İmamoğlu, taklidini yapan komedyeni paylaştı: Onu da çözeceğiz Tuğba Özerk plajda ölçü aldırdı Deprem hasarlı bina iş makinesinin üzerine çöktü İstanbul'da iş hanından çıkarılan esnaf ürünlerini yaktı PKK, DEAŞ ve FETÖ'ye eş zamanlı şafak operasyonu İstanbul'da cami avlusunda bebek buldu Bursa'da geceyi gündüze çeviren büyük yangın