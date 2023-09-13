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  4. Estonya'nın Kadın Başbakanı'ndan skandal İstanbul paylaşımı

Estonya'nın Kadın Başbakanı'ndan skandal İstanbul paylaşımı

Estonya Başbakanı Kaja Kallas sosyal medya üzerinden yaptığı bir video paylaşımında İstanbul için Kostantinopolis ifadelerini kullandı.

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