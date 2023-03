Et fiyatlarındaki artış durdurulamıyor. Yılbaşından bu yana yüzde 50 oranında artan et fiyatları vatandaşı isyan ettirdi. Öte yandan ucuza et satışı yapan Et ve Süt Kurumu mağazaları önünde uzun kuyruklar oluştu. İstanbul'da kasaplık yapan bir esnaf, ''Bazıları et fiyatlarına bakıp geri dönüyor.'' diye konuştu.

