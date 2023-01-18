Anasayfa Video Galeriler Gündem ''Et taşıyoruz dediler'' 23 kaçak sığınmacı 2 FETÖ'cü çıktı ''Et taşıyoruz dediler'' 23 kaçak sığınmacı 2 FETÖ'cü çıktı 18 Ocak 2023 Çarşamba Saat: 12:55 İstanbul Esenler'de şüphe üzerine park halindeki kamyonun yanına giden polis ekipleri, aracın çevresindeki üç kişiden "et taşıyoruz" yanıtını aldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63c7c20f49b2c364d223afc3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Staj ve çıraklık mağdurları EYT'li sayılacak mı ? SGK uzmanı açıkladı Edirne'nin meşhur tava ciğerine tavan fiyat geldi Yaz turizminin cenneti Antalya karlar altında! Kar kalınlığı 1,5 metreye ulaştı Ukrayna İçişleri Bakanı hayatını kaybetti Ece Üner'den sosyal medyaya damga vuran ''Baykar'' yorumu Canlı yayında kıyamet koptu: ''Terbiyesizsin!'', ''Sensin terbiyesiz!'' Seyhan Soylu Nihat Doğan'ın oğluna para yağdırdı İstanbul'daki tarihi pasajda intihar girişimi! Lodos ortalığı birbirine kattı! Kopan çatı metro hattına düştü