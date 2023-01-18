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  4. ''Et taşıyoruz dediler'' 23 kaçak sığınmacı 2 FETÖ'cü çıktı

''Et taşıyoruz dediler'' 23 kaçak sığınmacı 2 FETÖ'cü çıktı

İstanbul Esenler'de şüphe üzerine park halindeki kamyonun yanına giden polis ekipleri, aracın çevresindeki üç kişiden "et taşıyoruz" yanıtını aldı.

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