Et ve Süt Kurumu önündeki utandıran kuyruk için utandıran önlem

Ramazan öncesi başta emekliler olmak üzere dar gelirlinin önünde geceden kuyruğa girdiği Et ve Süt Kurumu, üretimi artırma kararı aldı. Ayrıca mağazaların 23.00'e kadar açık olacağı duyuruldu.

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