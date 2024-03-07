Anasayfa Video Galeriler Gündem Et ve Süt Kurumu önündeki utandıran kuyruk için utandıran önlem Et ve Süt Kurumu önündeki utandıran kuyruk için utandıran önlem 07 Mart 2024 Perşembe Saat: 14:30 Güncelleme: 07 Mart 2024 Perşembe 14:30 Ramazan öncesi başta emekliler olmak üzere dar gelirlinin önünde geceden kuyruğa girdiği Et ve Süt Kurumu, üretimi artırma kararı aldı. Ayrıca mağazaların 23.00'e kadar açık olacağı duyuruldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65e9a57381dfc540e4042e43" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İmamoğlu'ndan rest: ''Ya başka bir iş bulur ya da başka bir parti'' İstanbul'da TEM'de trafiği kilitleyen yangın Yazık... Artık hurma da taneyle satılır oldu Türkiye'de bir 30 adet ''Anadolu şeritli su semenderi'' bulundu Balıkesir Karesi'deki Karesi Atatürk Evi'ne büyük ilgi O ilin emniyetteki tek kadın süvarisi Türkiye'nin Yaren'i eşi Nazlı ile buluştu Ali Koç'tan rest: ''Bu gidişat böyle gitmeyecek'' Kaldırımda yürürken kafasına kapı düştü