Anasayfa Video Galeriler Gündem Et ve Süt Kurumu uyanıklarına dikkat! Et ve Süt Kurumu uyanıklarına dikkat! 30 Mart 2023 Perşembe Saat: 11:30 Güncelleme: 30 Mart 2023 Perşembe 11:30 İstanbul'da Et ve Süt Kurumu'nun tabelalarını taklit ederek satış yapan işletmelere yönelik denetim yapıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/642548a7957e207837577a33" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Erdoğan'ın İYİ Parti sorusu ve aldığı yanıt mikrofona takıldı Yol kenarındaki afişleri gören dönüp bir kez daha baktı İstanbul'da hatalı sollamayla gelen kaza kamerada Sadece 1 TL'ye alıp, Avrupa'ya 1.050 TL'ye satıyor... Kontrolden çıkan yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 25 yaralı Erzincan’da yolcu otobüsü şarampole devrildi: 2 ölü, 21 yaralı Deniz taştı; İskenderun bir kez daha sular altında kaldı Fabrikada büyük yangın! Alevler geceyi gündüze çevirdi ''Hizbullahçıyız, Erdoğan'a dokunurlarsa kafalarını keseriz'' demişti, yeni video geldi