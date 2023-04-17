Anasayfa Video Galeriler Gündem Etek altı iğrençliği için istenen ceza belli oldu Etek altı iğrençliği için istenen ceza belli oldu 17 Nisan 2023 Pazartesi Saat: 15:10 Ankara'daki bir alışveriş merkezinin yürüyen merdiveninde bir kadının etek altı görüntüsünü çekerken yakalanan ve cep telefonundan çok sayıda kadın ve çocuğun görüntüsü çıkan zanlı için istenen ceza belli oldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/643d37374e4b173ffd70fc0f" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Ankara'da DEAŞ operasyonu: Yabancı uyruklu 11 kişi yakalandı 7 ilde eş zamanlı operasyon: 17 çalıntı otomobil ele geçirildi Kumarbazlara suçüstü! 693 bin 405 TL ceza kesildi Tunceli'de yola inen yaban keçileri kamerada YSK Başkanı Yener seçmen sayısını açıkladı Van Gölü'nde görsel şölen! Flamingoların ilk kafilesi geldi Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde yeni aşama Mansur Yavaş elini öptürmedi, eşi espriyi patlattı Metin Feyzioğlu ''Büyükelçi'' sıfatıyla oy istedi, ortalık karıştı