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Etek altı iğrençliği için istenen ceza belli oldu

Ankara'daki bir alışveriş merkezinin yürüyen merdiveninde bir kadının etek altı görüntüsünü çekerken yakalanan ve cep telefonundan çok sayıda kadın ve çocuğun görüntüsü çıkan zanlı için istenen ceza belli oldu.

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