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  3. 17 Aralık 2019 11:45

Ethem Sancak: AK Parti döneminde yoksullaştım

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yakınlığıyla bilinen iş adamı Ethem Sancak, katıldığı canlı yayında çok konuşulacak açıklamalara imza attı. Sancak, AK Parti döneminde zenginleşen değil fakirleşen iş adamlarından olduğunu savundu.

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