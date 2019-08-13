  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 13 Ağustos 2019 11:30

Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3’e yükselmiştir

İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Erzincan-Kemah ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı’nca sürdürülen operasyonda 2 terörist daha silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Böylelikle iç güvenlik operasyonları kapsamında, Erzincan Kemah kırsalında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3’e yükselmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir."...

Video Galeri
Çocuklar bayram yerinde gönüllerince eğleniyor
Çocuklar bayram yerinde gönüllerince eğleniyor
Video Galeri
Avustralya’da bıçaklı saldırı: 1 yaralı
Avustralya’da bıçaklı saldırı: 1 yaralı
Video Galeri
Kütahya’daki orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor
Kütahya’daki orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor
Video Galeri
Kaplumbağa kostümüyle trafikte ’önce yaya’ dedi
Kaplumbağa kostümüyle trafikte ’önce yaya’ dedi
Video Galeri
Türk mühendisler güneş enerjisiyle giden tekne yaptı
Türk mühendisler güneş enerjisiyle giden tekne yaptı
Video Galeri
Marmara Adası’ndaki yangının bilançosu gün ağarınca ortaya çıktı
Marmara Adası’ndaki yangının bilançosu gün ağarınca ortaya çıktı
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM