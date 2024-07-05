Euro 2024'ün kahin köpeği Steph Furry'nin Türkiye Hollanda maçı tahmini olay oldu

Türkiye-Avusturya maçının sonucunu doğru tahmin eden sosyal medyada "kahin köpek" olarak bilinen Steph Furry, bu sefer de Türkiye ile Hollanda arasındaki çeyrek final maçının skorunu tahmin etti.

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