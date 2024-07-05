Anasayfa Video Galeriler Gündem Euro 2024'ün kahin köpeği Steph Furry'nin Türkiye Hollanda maçı tahmini olay oldu Euro 2024'ün kahin köpeği Steph Furry'nin Türkiye Hollanda maçı tahmini olay oldu 05 Temmuz 2024 Cuma Saat: 07:26 Güncelleme: 05 Temmuz 2024 Cuma 07:26 Türkiye-Avusturya maçının sonucunu doğru tahmin eden sosyal medyada "kahin köpek" olarak bilinen Steph Furry, bu sefer de Türkiye ile Hollanda arasındaki çeyrek final maçının skorunu tahmin etti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/668775ecf65dde6b3b00ab33" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Öğretmenliği bırakıp başlamıştı; şimdi öğretmen maaşlı 10 işçi çalıştırıyor Bu düğün bildiğiniz düğünlerden değil: Takılanlara inanamayacaksınız İstanbul'da yol verme ''savaşı'' kamerada Sertab Erener yeni şarkısı ''Bi Polar''dan ilk paylaşım Otizmli çocuğa ''arabama dokundu'' tokadı kamerada Stokçular yine sahnede: Tonlarca kayıt dışı limon depolardan çıktı Etna Yanardağı 4 yıl sonra yeniden faaliyete geçti Kapkaççıya kadın dayağı kamerada Adana'da yetişiyor, tüm Avrupa onu yiyor