Euro uçtu Bulgarlar ve Yunanlar Edirne'yi yine AVM'ye çevirdi

Edirne'de Bulgar ve Yunan turistler, iğneden ipliğe tüm ihtiyacını kentten karşılarken, reçetesiz ilaç ve takviye gıda ihtiyaçları için de eczanelerde yoğunluk oluşturuyor.

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