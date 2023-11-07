Anasayfa Video Galeriler Gündem Euro uçtu Bulgarlar ve Yunanlar Edirne'yi yine AVM'ye çevirdi Euro uçtu Bulgarlar ve Yunanlar Edirne'yi yine AVM'ye çevirdi 07 Kasım 2023 Salı Saat: 11:20 Edirne'de Bulgar ve Yunan turistler, iğneden ipliğe tüm ihtiyacını kentten karşılarken, reçetesiz ilaç ve takviye gıda ihtiyaçları için de eczanelerde yoğunluk oluşturuyor. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6549f362740b1e6392257383" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Spor salonunun çatısı çöktü: 3 ölü İstanbul'da taciz şüphelisine meydan dayağı kamerada İsrail, Gazze ve Lübnan’ı peş peşe vurdu İsrail kara harekatına başladı; ilk görüntüler geldi İstanbul Metrosu'nda intihar girişimi Hastanede skandal! Hasta intihar etti, hemşireler ise... Çalınan arabasında hırsızın bıraktığı sürprizi görünce kahkahaya boğuldu İçişleri Bakanı Yerlikaya duyurdu: 66 ilde 715 gözaltı var Şiddet gören kadına yardım etmek isterken hapis cezası aldı