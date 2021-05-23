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Eurovision 2021'de uyuşturucu skandalı

Bu yıl Hollanda'da düzenlenen Eurovision 2021 Şarkı Yarışmasında, 524 puanla birinci seçilen Rock grubu Maneskin'in baş solistinin kutlamalar sırasında uyuşturucu kullandığı iddia edildi.

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