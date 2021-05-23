Anasayfa Video Galeriler Gündem Eurovision 2021'de uyuşturucu skandalı Eurovision 2021'de uyuşturucu skandalı 23 Mayıs 2021 Pazar Saat: 14:51 Bu yıl Hollanda'da düzenlenen Eurovision 2021 Şarkı Yarışmasında, 524 puanla birinci seçilen Rock grubu Maneskin'in baş solistinin kutlamalar sırasında uyuşturucu kullandığı iddia edildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60aa41b780403572071e40d7" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Antalya'da sazlık alanda korkutan yangın Metrobüste tükürüklü kavga: ''Karşımda böyle oturamazsın'' Askere gitmeye hazırlanan genç kılıçla öldürüldü İstanbul'da korku dolu saatler... Bileklerini kesip rehin aldı Sedat Peker'den 7. video: Soylu'nun ''iç çamaşırı'' sözlerine yanıt verdi Kırmızı ışıkta duramayan araç yayaları biçti: Ölü ve yaralılar var Adem Büyük'ün eşi Merve Büyük'ten çakarlı sirenli İstanbul turu: Açıklama gecikmedi Sultangazi ve Bayrampaşa'da kısıtlamaya rağmen asker eğlencesi Şanlırurfa ve Mardin'de devasa kum fırtınası etkili oldu