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  3. 14 Mayıs 2017 11:45

Eurovizyon'da şok görüntüler!.. Sahneye çıkıp bir anda!..

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de dün akşam düzenlenen Eurovizyon Şarkı Yarışması finali, bir skandala sahne oldu.

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Bir annenin feryadı...
Bir annenin feryadı...
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33 kadın annelik heyecanını 'Anne Olunca Anlarsın' kitabında anlattı
33 kadın annelik heyecanını 'Anne Olunca Anlarsın' kitabında anlattı
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Cenazeler İzmire geldi
Cenazeler İzmire geldi
Video Galeri
Kopan dev cam bisikletli şahsın üzerine düştü
Kopan dev cam bisikletli şahsın üzerine düştü
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Düğünde maganda dehşeti
Düğünde maganda dehşeti
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Mert Efenin kedi sevgisi kaybolmasına neden oldu
Mert Efenin kedi sevgisi kaybolmasına neden oldu