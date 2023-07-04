Anasayfa Video Galeriler Gündem Ev arsa satışında yeni dönem bugün başladı Ev arsa satışında yeni dönem bugün başladı 04 Temmuz 2023 Salı Saat: 15:20 Güncelleme: 04 Temmuz 2023 Salı 15:20 Taşınmaz satış sözleşmelerinin tapu müdürlüklerinin yanı sırda noterliklerde de yapılmasına yönelik uygulama bugün itibariyle başladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64a40e88c4b8d560807c4163" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Aqua park kaydırağında feci ölüm 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde silahlı kavga Tesla’nın rakibi ortaya çıktı: Karşınızda BYD Denza N7 Fransa'da polisten TRT muhabirine Türkçe uyarı Tanju Özcan'ın ''değişim'' yürüyüşünde ikinci gün Gaziantep'te büyük yangın! Fabrika alevler içinde kaldı İstanbul’da tatilcilerden geriye çöp yığını kaldı Salda Gölü için hayati uyarı: ''Hemen durdurun!'' Trakya'nın gizli cenneti, cehenneme döndü