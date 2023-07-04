  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Ev arsa satışında yeni dönem bugün başladı

Ev arsa satışında yeni dönem bugün başladı

Güncelleme:

Taşınmaz satış sözleşmelerinin tapu müdürlüklerinin yanı sırda noterliklerde de yapılmasına yönelik uygulama bugün itibariyle başladı.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Aqua park kaydırağında feci ölüm
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde silahlı kavga
Tesla’nın rakibi ortaya çıktı: Karşınızda BYD Denza N7
Fransa'da polisten TRT muhabirine Türkçe uyarı
Tanju Özcan'ın ''değişim'' yürüyüşünde ikinci gün
Gaziantep'te büyük yangın! Fabrika alevler içinde kaldı
İstanbul’da tatilcilerden geriye çöp yığını kaldı
Salda Gölü için hayati uyarı: ''Hemen durdurun!''
Trakya'nın gizli cenneti, cehenneme döndü