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  3. 22 Nisan 2017 12:50

Ev fiyatına çini tabak

Nevşehir’in merkez ilçeye bağlı Göreme beldesinde bulunan bir sanat galerisinde "Nuh’un Gemisi" işlemeli çini tabak 150 bin liradan satışa sunuldu. Eser, yanardağ tüflerinden yapılmış olması ile de dünyada tek olma özelliği taşıyor.

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