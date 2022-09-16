Anasayfa Video Galeriler Gündem Ev hapsi kaldırılan Gülşen günler sonra ilk kez görüntülendi Ev hapsi kaldırılan Gülşen günler sonra ilk kez görüntülendi 16 Eylül 2022 Cuma Saat: 09:35 Ev hapsi kaldırılan şarkıcı Gülşen, imza vermek için geldiği polis merkezinden çıkarken görüntülendi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63241927a6224f02de0c2ad3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da ünlü restoranda ''masa silme'' kavgası kamerada Sokak ortasında çekip vurdu! Korkunç cinayet kamerada Seren Serengil'den Şeyma Subaşı'ya ''uyuşturucu kullanıyor'' iması! Rıdvan Dilmen çılgına döndü, program erken bitti Azerbaycan askerleri Ermeni askerin yarasını böyle sardı Şeyma Subaşı'nın gizlice çekilen görüntüleri ortalığı karıştırdı Kendini mesih ilan eden Hasan Mezarcı: İçki yasağıyla ilgili dini ahkamı iptal ettim Belediye başkan yardımcısına silahlı saldırı Ümit Özdağ: Kılıçdaroğlu seçimi kazanırsa iç savaş çıkar