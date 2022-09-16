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  4. Ev hapsi kaldırılan Gülşen günler sonra ilk kez görüntülendi

Ev hapsi kaldırılan Gülşen günler sonra ilk kez görüntülendi

Ev hapsi kaldırılan şarkıcı Gülşen, imza vermek için geldiği polis merkezinden çıkarken görüntülendi.

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