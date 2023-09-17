Anasayfa Video Galeriler Gündem Ev hapsi verilmişti, kaçarken yakalandı Ev hapsi verilmişti, kaçarken yakalandı 17 Eylül 2023 Pazar Saat: 21:05 Güncelleme: 17 Eylül 2023 Pazar 21:05 İstanbul'da kırmızı bültenle aranırken yakalanmasının ardından ev hapsi şartıyla serbest bırakılan Hollandalı uyuşturucu taciri kaçmaya çalışırken kıskıvrak yakalandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65073fe361433a530b63ead3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Hatay'da can pazarı! 5 kişinin bulunduğu tekne alev aldı Polise mukavemette bulunduğunu sandığı turisti yumrukladı 232 yıllık tarihin içine ettiler! Türkiye'nin ''Süslü Kadınları'' Süslü Kadınlar Bisiklet Turu'nda buluştu İstanbul trafiğinde yine yol verme dehşeti Kastamonu'nda yangın 10 evi küle çevirdi 17 DEAŞ'lı terörist silahlarıyla birlikte yakalandı AK Parti'nin 2024 seçimleri için İstanbul şarkısı belli oldu Mustafa Sarıgül'den Sputnik'teki greve destek ziyareti