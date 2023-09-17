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Ev hapsi verilmişti, kaçarken yakalandı

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İstanbul'da kırmızı bültenle aranırken yakalanmasının ardından ev hapsi şartıyla serbest bırakılan Hollandalı uyuşturucu taciri kaçmaya çalışırken kıskıvrak yakalandı.

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