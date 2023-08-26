Anasayfa Video Galeriler Gündem Ev sahibi dehşet saçtı: Kiracılarını bıçaklayıp, köpeklerini öldürdü Ev sahibi dehşet saçtı: Kiracılarını bıçaklayıp, köpeklerini öldürdü 26 Ağustos 2023 Cumartesi Saat: 10:05 Güncelleme: 26 Ağustos 2023 Cumartesi 10:05 Adana'nın Ceyhan ilçesinde ev sahibi A.C., tartıştığı kiracısını ve oğlunu bıçakla yaralayıp, köpeklerini öldürdü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64e9a433d69f50588c01fbf3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Cami çıkışında husumetlilerine kurşun yağdırdılar: 1 ölü, 9 yaralı Tatil cennetinde korkutan yangın Erdoğan'dan muhalefete ''ölmüş at'' benzetmesi FETÖ'cüler paralarla bakın nerede yakalandı ''Suriyeliyim, Türk çalıştırmam'' demişti, gözaltına alındı Yine yağmur, yine Rize, yine aynı manzara! Aras Bulut İynemli'den Atatürk fragmanı Karayolunda ilginç anlar, araçları görmezden gelip asfalta uzandı Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı'dan ilk görüntü