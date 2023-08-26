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  4. Ev sahibi dehşet saçtı: Kiracılarını bıçaklayıp, köpeklerini öldürdü

Ev sahibi dehşet saçtı: Kiracılarını bıçaklayıp, köpeklerini öldürdü

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Adana'nın Ceyhan ilçesinde ev sahibi A.C., tartıştığı kiracısını ve oğlunu bıçakla yaralayıp, köpeklerini öldürdü.

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