  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 19 Eylül 2020 09:45

Ev sahibi ile göz göze gelen hırsız 2. kattan böyle atladı

Bursa'da ev sahibi ile hırsız evin bahçesinde karşılaştı. Ev sahibi hırsızı kürekle kovaladı. Hırsız duvardan atlayarak kaçtı. O ânlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Video Galeri
Fatih Portakal'dan dikkat çeken paylaşım; ''gerçeği'' anlattı!
Fatih Portakal'dan dikkat çeken paylaşım; ''gerçeği'' anlattı!
Video Galeri
Cübbeli Ahmet: ''Silahlanan 150 derneğin ismini veririm''
Cübbeli Ahmet: ''Silahlanan 150 derneğin ismini veririm''
Video Galeri
''Süleyman Soylu yargılansın!''
''Süleyman Soylu yargılansın!''
Video Galeri
Melisa Sözen, Kırmızı Oda'ya damgasını vurdu
Melisa Sözen, Kırmızı Oda'ya damgasını vurdu
Video Galeri
Tarikat şeyhinin istismar ettiği çocuğun anne ve babasından olay sözler
Tarikat şeyhinin istismar ettiği çocuğun anne ve babasından olay sözler
Video Galeri
Plaj sapığına cezasını vatandaş kesti!
Plaj sapığına cezasını vatandaş kesti!
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM