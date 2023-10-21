Anasayfa Video Galeriler Gündem Ev sahibi ile kiracı tartışmasında yine silahlar konuştu Ev sahibi ile kiracı tartışmasında yine silahlar konuştu 21 Ekim 2023 Cumartesi Saat: 16:40 Güncelleme: 21 Ekim 2023 Cumartesi 16:40 Türkiye'de fahiş fiyat krizinden barınma krizine dönüşen krizde İstanbul'da bir ev sahibi ile kiracı arasında çıkan tartışma yine kanlı bitti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6533d4ca72c9e24ab5535ec3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Tekstil atölyesi alev topuna döndü Alev alev yanan aracını söndürmek isterken ölümden döndü Kanserin doğal çözümünün hasadı başladı Can Yaman'dan hayranına skandal hareket Engelli yolcuya eziyetin cezası bu oldu İstanbul'da polis yelekli milyonluk gasp kamerada 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’ndaki otobüs yandı Genç kızın çığlıkları tacizciyi yakalattı Yerli SİHA 12'den vurdu; 2 terörist daha etkisiz hale getirildi