Ev sahibi ile kiracı tartışmasında yine silahlar konuştu

Türkiye'de fahiş fiyat krizinden barınma krizine dönüşen krizde İstanbul'da bir ev sahibi ile kiracı arasında çıkan tartışma yine kanlı bitti.

Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6533d4ca72c9e24ab5535ec3" allowfullscreen></iframe>