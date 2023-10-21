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  4. Ev sahibi ile kiracı tartışmasında yine silahlar konuştu

Ev sahibi ile kiracı tartışmasında yine silahlar konuştu

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Türkiye'de fahiş fiyat krizinden barınma krizine dönüşen krizde İstanbul'da bir ev sahibi ile kiracı arasında çıkan tartışma yine kanlı bitti.

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