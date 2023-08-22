Ev sahibi kapıya dayandı; ortalık karıştı

Ev sahibi-kiracı kavgalarına bir yenisi daha eklendi. Zonguldak'ta kirada oturan aile ile daireyi boşaltmaları isteyen ev sahibi arasında yaşanan kavga güvenlik kamerasına yansıdı. Taraflar birbirlerinden şikayetçi oldu.

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