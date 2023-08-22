Anasayfa Video Galeriler Gündem Ev sahibi kapıya dayandı; ortalık karıştı Ev sahibi kapıya dayandı; ortalık karıştı 22 Ağustos 2023 Salı Saat: 20:40 Ev sahibi-kiracı kavgalarına bir yenisi daha eklendi. Zonguldak'ta kirada oturan aile ile daireyi boşaltmaları isteyen ev sahibi arasında yaşanan kavga güvenlik kamerasına yansıdı. Taraflar birbirlerinden şikayetçi oldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64e4f30cd648e60d570544b3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bilecik'te çıkan orman yangını Bursa'ya sıçradı Çanakkale’de büyük orman yangını: Köyler boşaltıldı, yol trafiğe kapatıldı Meteoroloji uzmanı açıkladı: Bunaltıcı sıcaklar devam edecek mi? Ünlü oyuncu Olgun Şimşek trafik kazası geçirdi 3 milyon yıllık mağara hem serinletiyor, hem hastalara şifa dağıtıyor Dünyada eşi benzeri yok! 8 asırlık tarihi mekan ziyarete kapatıldı Burası Türkiye'nin bungalov kenti! Önüne gelen bu işe giriyor Hırsız insafa geldi, çaldığı gibi iade etti Çanakkale’de büyük orman yangını