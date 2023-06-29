Anasayfa Video Galeriler Gündem Ev sahibi kapıyı üzerlerine kilitledi! 32 saat mahsur kaldılar Ev sahibi kapıyı üzerlerine kilitledi! 32 saat mahsur kaldılar 29 Haziran 2023 Perşembe Saat: 12:50 Güncelleme: 29 Haziran 2023 Perşembe 12:50 Bursa'da, ev sahibinin üzerlerine kapıyı kilitlediği Suriye uyruklu aile, itfaiye ekipleri tarafından 32 saat sonra kurtarıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/649d53e1c2a2e639e67acd03" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Ters yöne giren yolcu otobüsü araçları biçti: Yaralılar var AK Parti ve CHP'nin bayramlaşma töreninde gergin anlar Türklerin Anadolu'ya giriş kapısı... Bayramda ziyaretçi akınına uğradı Bir şehir hastanesi daha hizmete açılıyor! Tarih verildi Uzmanından kurban eti uyarısı! Bu hatayı yapmayın Festivalde facia! Elektrik akımına kapılarak can verdiler Diyarbakır'da büyük yangın! Gece gündüze döndü İstanbul'da taksici tacizi kamerada: ''Para önemli değil!'' Tekirdağ'da yamaç paraşütü kazası; pilot öldü