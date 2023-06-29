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  4. Ev sahibi kapıyı üzerlerine kilitledi! 32 saat mahsur kaldılar

Ev sahibi kapıyı üzerlerine kilitledi! 32 saat mahsur kaldılar

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Bursa'da, ev sahibinin üzerlerine kapıyı kilitlediği Suriye uyruklu aile, itfaiye ekipleri tarafından 32 saat sonra kurtarıldı.

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