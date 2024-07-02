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  4. Ev sahibi kendini uyanık sanan emlakçıyı böyle ifşa etti

Ev sahibi kendini uyanık sanan emlakçıyı böyle ifşa etti

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Ankara'da internette koyduğu ilanla evini 15 bin 850 TL'ye kiraya vermek isteyen bir kişi kendisine ulaşan emlakçının ahlaksız teklifini sosyal medyada ifşa ederek Ticaret Bakanlığı'na şikayet etti.

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