Anasayfa Video Galeriler Gündem Ev sahibi kendini uyanık sanan emlakçıyı böyle ifşa etti Ev sahibi kendini uyanık sanan emlakçıyı böyle ifşa etti 02 Temmuz 2024 Salı Saat: 14:01 Güncelleme: 02 Temmuz 2024 Salı 14:01 Ankara'da internette koyduğu ilanla evini 15 bin 850 TL'ye kiraya vermek isteyen bir kişi kendisine ulaşan emlakçının ahlaksız teklifini sosyal medyada ifşa ederek Ticaret Bakanlığı'na şikayet etti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6683de1735e43d3d23011413" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da Arap iş insanlarına bıçaklı tehdit: ''Arap-marap anlamam, Türkiye lan burası'' Yer: İstanbul... Parkta mastürbasyon yapan sapığa meydan dayağı İstanbul'da yangın: Dumanlar birçok noktadan görüldü Suçüstü yakalanan hırsıza meydan dayağı Tuba Büyüküstün'ün Zeytin Dalı 2'ye damgasını vuran aşk sahneleri olay oldu Kabusun adı ''Dermografik Ürtiker'' oldu: Boş poşet bile taşıyamıyor Onlar Türkiye'nin ''çapacı'' öğrencileri... Bir ellerinde çapa diğerinde ise... Restoranda bıçaklı tuvalet kavgası kamerada Uzman isim en düşük memur maaşını hesapladı