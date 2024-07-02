Ev sahibi kendini uyanık sanan emlakçıyı böyle ifşa etti

Ankara'da internette koyduğu ilanla evini 15 bin 850 TL'ye kiraya vermek isteyen bir kişi kendisine ulaşan emlakçının ahlaksız teklifini sosyal medyada ifşa ederek Ticaret Bakanlığı'na şikayet etti.

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