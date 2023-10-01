Anasayfa Video Galeriler Gündem Ev sahibi - kiracı anlaşmazlığında ölümüne kavga Ev sahibi - kiracı anlaşmazlığında ölümüne kavga 01 Ekim 2023 Pazar Saat: 23:40 İstanbul Esenyurt’ta kira ücreti konusunda anlaşamadıkları kiracıyı takip eden baba ve oğlu, şahsı sokak ortasında tekme tokat dövdü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6519d934fa475c29e7682a43" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Menzil Şeyhi'nin makyajı olay oldu Belediye başkanından sel mağduruna tokat Dilan Polat ile eşi Engin Polat'ı suçlamıştı; işyeri kurşunlandı Fıstık deposunda mide bulandıran skandal: Afiyet olsun Türkiyem! Yine Karadeniz, yine yağmur, yine kabus: 5 dakikalık yağış koca şehri yuttu! A Haber muhabirine tekme tokat dayak Erdoğan'dan emekli maaşı sorusuna yanıt Bakan Yerlikaya açıkladı: O görüntülere soruşturma! Komşuların kaçak kat kavgası kanlı bitti