Ev sahibi - kiracı tartışmalarında bunu da gördük!

Adana'da bir kişi, evini kiraladığı kiracısı evden çıkmadığı için evlenemediğini iddia ederek "Ben evleneceğim, evimde oturacağım ama kiracım evden çıkmadı" dedi.

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