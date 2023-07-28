Anasayfa Video Galeriler Gündem Ev sahibi - kiracı tartışmalarında bunu da gördük! Ev sahibi - kiracı tartışmalarında bunu da gördük! 28 Temmuz 2023 Cuma Saat: 14:55 Adana'da bir kişi, evini kiraladığı kiracısı evden çıkmadığı için evlenemediğini iddia ederek "Ben evleneceğim, evimde oturacağım ama kiracım evden çıkmadı" dedi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64c3acae70eb9b62d5117a03" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bunlar turist değil, dolandırıcı! Yok böyle bir hile! Deprem bölgesinde korku dolu anlar! Bina üstüne çöktü Türkiye'nin ''lezzetli altını''nda fiyat uçtu! İstanbul'da büyük orman yangını Deprem bölgesinde örnek konutun içi görüntülendi Akbelen'de İkizköylülere biber gazı: Gözaltılar var! İstanbul'da eli silahlı şehir eşkıyaları ortalığı savaş alanına çevirdi Akbelen'de Kılıçdaroğlu'na protesto Kiracısının dükkanını kurşunlattı!