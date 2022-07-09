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Ev sahibi onları bayram günü evlerinden attı

İzmir'de hurdacılık ve kâğıt toplayıcılığı yapan evli ve 2 yaşındaki kızı olan bir kişi ödeyemediği 4 aylık kira nedeniyle ev sahibi tarafından evden çıkarıldı.

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