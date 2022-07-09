Ev sahibi onları bayram günü evlerinden attı

İzmir'de hurdacılık ve kâğıt toplayıcılığı yapan evli ve 2 yaşındaki kızı olan bir kişi ödeyemediği 4 aylık kira nedeniyle ev sahibi tarafından evden çıkarıldı.

Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62c96ca9c1929b06904c0843" allowfullscreen></iframe>