Anasayfa Video Galeriler Gündem Ev sahibi onları bayram günü evlerinden attı Ev sahibi onları bayram günü evlerinden attı 09 Temmuz 2022 Cumartesi Saat: 14:55 İzmir'de hurdacılık ve kâğıt toplayıcılığı yapan evli ve 2 yaşındaki kızı olan bir kişi ödeyemediği 4 aylık kira nedeniyle ev sahibi tarafından evden çıkarıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62c96ca9c1929b06904c0843" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR ''Bahar Candan Aleyna Tilki ile sevişmek istiyordu'' İstanbul'da bayramın ''trafik canavarları'' şoke etti Denizde kabus! Dev gemi balıkçı teknesini böyle ezdi Bu çılgınlığı yaparken, hayatının hatasını yaptığının farkında değildi... Hipodrom fena karıştı! Seyisler birbirine girdi Yüzüklerin Efendisi dizisinden yeni fragman Bodrum'a tatilci akını! Tam onbinlerce araç giriş yaptı Kalp krizi geçirmekten korkup 60 kilo vermişti, kalp krizinden öldü Ayasofya'yı Kebir Camii'ne bayram namazı akını