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Ev sahibinden kiracısına ölüm tehdidi

Artık neredeyse her gün karşılaştığımız ev sahibi - kiracı tartışmalarına bir yenisi daha eklendi. Kamera kayıtlarına yansıyan olayda elinde bıçakla kiracısına baskın yapan bir ev sahibi, Suriyeli kiracısını ölümle tehdit etti.

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