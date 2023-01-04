Anasayfa Video Galeriler Gündem Ev sahibinden kiracısına ölüm tehdidi Ev sahibinden kiracısına ölüm tehdidi 04 Ocak 2023 Çarşamba Saat: 07:35 Artık neredeyse her gün karşılaştığımız ev sahibi - kiracı tartışmalarına bir yenisi daha eklendi. Kamera kayıtlarına yansıyan olayda elinde bıçakla kiracısına baskın yapan bir ev sahibi, Suriyeli kiracısını ölümle tehdit etti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63b50208cd81e85ed4184b03" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Avukatın hız cezas ''kamu yararı'' denilip iptal edildi Kılıçdaroğlu: ''Kayyum atama aptallığına kalkışmak terörizmdir'' Neslican Tay'ın hayatını anlatan Demir Kadın: Neslican'dan ilk fragman geldi Dev tefeci operasyonu! ''Binbir Surat'' Zeynep de yakalandı Sis kazaları beraberinde getirdi: 10 araç birbirine girdi! İstanbul'u kana bulayacaktı! Yabancı uyruklu terörist İstanbul'da yakalandı Burası Türkiye'nin Sibiryası olması lazımken... Şimdi gerçekten ''Sarı''Kamış! İstanbul'un cenneti gözümüzün önünde ölüyor! Trafikte yol verme cinayeti kamerada!