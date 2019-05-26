  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 26 Mayıs 2019 10:30

Ev sahibinin silahla hırsızları kovalaması kamerada

Zeytinburnu’nda evlere dadanan 2 hırsızlık zanlısının bir apartman sakini tarafından silahla kovalanması kameralara yansıdı. Polisin operasyonuyla yakalanan şüphelilerden birinin 45 ayrı suçtan kaydığı olduğu ve arandığı ortaya çıktı. Zeytinburnu’nda evlere dadanan hırsızlık zanlıları polis operasyonuyla yakalandı. Edinilen bilgiye göre, vatandaşların ihbarı üzerine harekete geçen polis...

Video Galeri
Saraç mesleğinin son çırağı
Saraç mesleğinin son çırağı
Video Galeri
Antalya’da okula giden iki öğrenciye sokak köpekleri saldırdı
Antalya’da okula giden iki öğrenciye sokak köpekleri saldırdı
Video Galeri
Jandarma Komutanlığından öğrencilere trafikte farkındalık eğitimi
Jandarma Komutanlığından öğrencilere trafikte farkındalık eğitimi
Video Galeri
Ağrı’da fırtına çatıları uçurdu
Ağrı’da fırtına çatıları uçurdu
Video Galeri
Zahter diyarında hasat mesaisi
Zahter diyarında hasat mesaisi
Video Galeri
Zorlu şartlar altında mangal kömürü üretiyorlar
Zorlu şartlar altında mangal kömürü üretiyorlar
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM