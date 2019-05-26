Ev sahibinin silahla hırsızları kovalaması kamerada
26 Mayıs 2019 10:30
Ev sahibinin silahla hırsızları kovalaması kamerada
Zeytinburnu’nda evlere dadanan 2 hırsızlık zanlısının bir apartman sakini tarafından silahla kovalanması kameralara yansıdı. Polisin operasyonuyla yakalanan şüphelilerden birinin 45 ayrı suçtan kaydığı olduğu ve arandığı ortaya çıktı. Zeytinburnu’nda evlere dadanan hırsızlık zanlıları polis operasyonuyla yakalandı. Edinilen bilgiye göre, vatandaşların ihbarı üzerine harekete geçen polis...