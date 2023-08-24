Anasayfa Video Galeriler Gündem Ev sahipleri, kiracılar ve emlakçılara ceza yağdı Ev sahipleri, kiracılar ve emlakçılara ceza yağdı 24 Ağustos 2023 Perşembe Saat: 13:11 Güncelleme: 24 Ağustos 2023 Perşembe 13:11 Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, bekara ev vermeyen ev sahibi, emlakçı ve web sitelerine 90'ar bin TL para cezası verildiğini açıkladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64e72ccf03ed940d4f7a02c3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR ''Hayvan sevgisi'' deyip öyle bir şey yaptı ki... Türkiye bunu da gördü! Abonelikli umumi tuvalet! Marmara Bölgesi'nin gizli cennetinin rengi değişti Eskişehir'de orman yangını da kontrol altında Yolcu uçağındaki ''bomba'' şakası kötü bitti Spikerden canlı yayında orman yangını haberi için skandal ifadeler Tepkilere aldırmadılar! Radyoaktif su denize boşaltılmaya başlandı Dünyanın en zehirli örümceği Türkiye'de görüldü! Hande Erçel ile Burak Deniz'in yeni dizisinden olay sahne