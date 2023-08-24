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Ev sahipleri, kiracılar ve emlakçılara ceza yağdı

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Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, bekara ev vermeyen ev sahibi, emlakçı ve web sitelerine 90'ar bin TL para cezası verildiğini açıkladı.

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