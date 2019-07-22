Evcil hayvanıyla binmek istediği trene 2 saat rötar yaptırdı
22 Temmuz 2019 12:25
Evcil hayvanıyla binmek istediği trene 2 saat rötar yaptırdı
Kütahya’da yanında taşıdığı evcil hayvanı ile birlikte trene binerek yolculuk yapmak isteyen kadın kondüktör tarafından indirilmek istenince trenin 2 saat gecikmesine ve yüzlerce kişinin mağdur olmasına neden oldu. Olay, Eskişehir istikametinden Kütahya, Tavşanlı istikametine giden bölgesel trende meydana geldi. Yanında taşıdığı hayvana bilet almadığı ve kurallara uygun olmadığı gerekçesi...