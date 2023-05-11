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Evde başlayan yangın, kapıdaki otomobili eritti

Tokat'ta bir evde başlayan yangında ortaya çıkan yüksek ısı, park halindeki aracın plastik parçalarında erimelere neden oldu.

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