Anasayfa Video Galeriler Gündem Evde başlayan yangın, kapıdaki otomobili eritti Evde başlayan yangın, kapıdaki otomobili eritti 11 Mayıs 2023 Perşembe Saat: 14:55 Tokat'ta bir evde başlayan yangında ortaya çıkan yüksek ısı, park halindeki aracın plastik parçalarında erimelere neden oldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/645cd7aad10dc9279969f883" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İtalya'da büyük patlama! Mercedes fabrikasında silahlı saldırı: 2 ölü Ormanda yatan servet! Kilosu 5 bin liraya satılıyor Muharrem İnce adaylıktan çekildi Bu kiralık evi gören inanamadı: Aylık 300 bin TL'ye kiralık Yasak aşk cinayetinde müebbet hapis Yargıtay'dan döndü Kız Kulesi yeniden kapılarını açtı! İşte yeni hali... Erdoğan kendisi paylaştı; Gençlerden Erdoğan'a 12 kritik soru! Okul öncesi eğitimde ücretler kaldırıldı!