  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 24 Temmuz 2017 23:15

Evde deney patlaması: 1i ağır 3 yaralı

Antalya’da üniversiteye hazırlık öğrencisinin evinin balkonunda hazırladığı bilimsel bir projenin deneme çalışmasında patlama meydana geldi. Patlamada genç ağır, anne ve babası ise hafif yaralandı.

Video Galeri
Aksarayda düğün konvoyunda kaza: 3 ölü, 3 yaralı
Aksarayda düğün konvoyunda kaza: 3 ölü, 3 yaralı
Video Galeri
Erdoğandan Körfez turu sonrasında ilk açıklama
Erdoğandan Körfez turu sonrasında ilk açıklama
Video Galeri
Fatihte doğalgaz hattı geçen yol çöktü
Fatihte doğalgaz hattı geçen yol çöktü
Video Galeri
Karsta kuş gribi şüphesi
Karsta kuş gribi şüphesi
Video Galeri
Mezarlıkta göbek atan kadın işten atıldı
Mezarlıkta göbek atan kadın işten atıldı
Video Galeri
Tarabyada aracın denize uçma anı güvenlik kamerasında
Tarabyada aracın denize uçma anı güvenlik kamerasında
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM