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  3. 01 Nisan 2020 18:45

''Evde Kal'' anonsu sonrası oyun havası oynadıl !

Zonguldak'ta, koronavirüs salgınına karşı anons yapıp, halkı dışarı çıkmamaları konusunda uyaran polis ekibi, vatandaşlara moral vermek için oyun havası çalıp oynadı.

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