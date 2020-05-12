Evdeki gizemli yangınları yorumlayan pedagog: Yangın çıkarma hastalığı var
12 Mayıs 2020 14:05
Evdeki gizemli yangınları yorumlayan pedagog: Yangın çıkarma hastalığı var
Konya'da, Hatice Aslan (65) ile kızı Duha Aslantaş'ın (23) yaşadığı evde kendiliğinden çıktığı öne sürülen yangınlarla ilgili olarak konuşan Uzman Pedagog Duygu Ayhan, olayın psikolojik bir boyutu olabileceğini belirterek, "Yangın çıkarma hastalığı var. Muhakkak tedavi edilmesi gerekir. Ufak yangınlar ilerleyen zamanlarda daha büyük yangınlara yol açabilir" dedi.