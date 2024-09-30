Anasayfa Video Galeriler Gündem Evden çıkanlara inanamayacaksınız: ''Her yer ceset gibi kokuyordu'' Evden çıkanlara inanamayacaksınız: ''Her yer ceset gibi kokuyordu'' 30 Eylül 2024 Pazartesi Saat: 08:40 Güncelleme: 30 Eylül 2024 Pazartesi 08:40 Eskişehir’de yalnız yaşadığı öğrenilen vatandaşın cesedi çöplüğe dönen evinden, yoğun koku nedeniyle maske ve eldivenle zorlukla dışarı çıkarıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66fa39ddcd7dddd366093013" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Servet değerindeki düğün: Geline 3 kilo altın, damada 4 milyon TL takıldı Genç kız 2 yıl sonra kardeşiyle aynı kaderi yaşadı Fulya Öztürk'e Beyrut'ta canlı yayında müdahale İstanbul'un eşkıyaları gözaltında: İş yerlerini kurşunlamışlardı Jose Mourinho'dan olay olan Serhat Akın yorumu: ''Atışı yapan iyi değilmiş'' Atatürk'ün emriyle 1924 yılında kurulmuştu, Türkiye'de bir ilkti, son hali yürek burktu Antalya'da nefes kesen anlar: 27 metreden denize atlayanlar nefesleri kesti Bir şehir eşkıyası daha: Maçka Parkı'nda kadına tekme tokat saldırdı TOGG'un sedan modeli T10F test sürüşünde