Anasayfa Video Galeriler Gündem Evden eve ''kelle koltukta'' nakliyat kamerada Evden eve ''kelle koltukta'' nakliyat kamerada 23 Temmuz 2024 Salı Saat: 12:11 Güncelleme: 23 Temmuz 2024 Salı 12:11 Bursa’da bir nakliye firması yaptığı taşımacılıkla görenleri hayrete düşürdü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/669f73dd098e7fae570f0033" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Rafta unutulan yarım asırlık dava sonuçlandı Anne ile kızının acı sonu FETÖ'nün finans ayağına operasyon: 11 gözaltı İstanbul'da geri dönüşüm tesisinde yangın Türkiye'nin cennetiydi, masmavi su görünmez oldu PKK'ya üst düzey darbe: 1'i kırmızı listede 4 terörist öldürüldü Fenerbahçe Avrupa sahnesine çıkıyor: Muhtemel 11 belli oldu Bursa'da büyük yangın... Yandaki fabrikaya da sıçradı, evler boşaltıldı 16 ilde ''Narkoçelik'' operasyonu: Çok sayıda gözaltı var