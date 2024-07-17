  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Eve gelen tamirci dehşet saçtı: Biri çocuk 4 kişiyi hastanelik etti

Eve gelen tamirci dehşet saçtı: Biri çocuk 4 kişiyi hastanelik etti

Aydın'da arızalanan bir televizyonu tamir etmek için eve gelen bir televizyon tamircisi aralarında 1 çocuğun da bulunduğu evdeki 4 kişiyi çekiçle başlarını ezerek hastanelik etti.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Fethiye'de denizden bir canavar çıktı: Başı bir garip, kulakları var
Fethiye'de denizden bir canavar çıktı: Başı bir garip, kulakları var
Canlı yayında açıkladı: ''Tüm çalışan ve emeklilere refah payı geliyor''
Canlı yayında açıkladı: ''Tüm çalışan ve emeklilere refah payı geliyor''
İstanbul'da motosikletli saldırganlar kurşun yağdırdı: 1 kişi öldü
İstanbul'da motosikletli saldırganlar kurşun yağdırdı: 1 kişi öldü
Patronundan parasını istemişti: İşkence yapıp böcek yedirip, kerpetenle dişlerini söktüler
Patronundan parasını istemişti: İşkence yapıp böcek yedirip, kerpetenle dişlerini söktüler
Plajda ilginç anlar: Deniz atı değil, gerçek at...
Plajda ilginç anlar: Deniz atı değil, gerçek at...
Fenerbahçe, Cenk Tosun'u kadrosuna kattı
Fenerbahçe, Cenk Tosun'u kadrosuna kattı
Güle oynaya kesilen trafik cezası sırasında derin bir ''oh'' çekti
Güle oynaya kesilen trafik cezası sırasında derin bir ''oh'' çekti
Fenerbahçe Cenk Tosun'u, Beşiktaş yeni 9 numarasını ilan etti
Fenerbahçe Cenk Tosun'u, Beşiktaş yeni 9 numarasını ilan etti
İş adamı iple ağaca asılı halde ölü bulundu
İş adamı iple ağaca asılı halde ölü bulundu