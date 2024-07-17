Eve gelen tamirci dehşet saçtı: Biri çocuk 4 kişiyi hastanelik etti

Aydın'da arızalanan bir televizyonu tamir etmek için eve gelen bir televizyon tamircisi aralarında 1 çocuğun da bulunduğu evdeki 4 kişiyi çekiçle başlarını ezerek hastanelik etti.

Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66974dce4016efa9b101a363" allowfullscreen></iframe>