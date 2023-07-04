Anasayfa Video Galeriler Gündem Eve giren 1.5 metrelik timsah böyle yakalandı Eve giren 1.5 metrelik timsah böyle yakalandı 04 Temmuz 2023 Salı Saat: 18:45 ABD’nin Louisiana eyaletinde bir eve giren 1.5 metre uzunluğundaki timsah, ekiplerin müdahalesi ile yakalandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64a43e933c6c9c7c16315453" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da doğal gaz patlaması: Yaralılar var! Aqua park kaydırağında feci ölüm 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde silahlı kavga Ev arsa satışında yeni dönem bugün başladı Tesla’nın rakibi ortaya çıktı: Karşınızda BYD Denza N7 Fransa'da polisten TRT muhabirine Türkçe uyarı Tanju Özcan'ın ''değişim'' yürüyüşünde ikinci gün Gaziantep'te büyük yangın! Fabrika alevler içinde kaldı İstanbul’da tatilcilerden geriye çöp yığını kaldı