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  4. Eve giren 1.5 metrelik timsah böyle yakalandı

Eve giren 1.5 metrelik timsah böyle yakalandı

ABD’nin Louisiana eyaletinde bir eve giren 1.5 metre uzunluğundaki timsah, ekiplerin müdahalesi ile yakalandı.

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