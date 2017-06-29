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  3. 29 Haziran 2017 10:45

Eve yapılan baskında çamaşır makinesinden uyuşturucu çıktı

Adana'da polisin yaptığı operasyonda bir evdeki çamaşır makinesinin deterjan bölümünde, güvercin kafesinde ve ev sahibinin sokakta torbacılık yapan 15 yaşındaki oğlunun üzerinde esrar bulundu.

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Benzin istasyonunda silahlı kavga kamerada
Benzin istasyonunda silahlı kavga kamerada
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Adanalılar sıcaklarda bici bici ile serinliyor
Adanalılar sıcaklarda bici bici ile serinliyor
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40 derece sıcaklık onlar için serin hava
40 derece sıcaklık onlar için serin hava
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Kulağından arı soktu, kalp krizinden hayatını kaybetti
Kulağından arı soktu, kalp krizinden hayatını kaybetti
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Diyarbakırda korkutan yangın
Diyarbakırda korkutan yangın
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Ölümden saniyelerle kurtuldu
Ölümden saniyelerle kurtuldu