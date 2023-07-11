  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Everest Dağı'nda facia! Çok sayıda ölü var

Everest Dağı'nda facia! Çok sayıda ölü var

Güncelleme:

Nepal'de Everest Dağı bölgesinde 6 kişiyi taşıyan helikopterle irtibatın kesildiği bildirildi. Helikopterdeki 5 turistin öldüğü bildirildi.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Bahçeli'den emekliye seyyanen zam çağrısı
İstanbul'da aile içi miras vahşeti: 4 kişi öldürüldü!
İstanbul'da sapık hırsız alarmı! Suç üstü görüntülendi
İstanbul'da silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
Suriyeli kiracı dehşeti! Aile boyu saldırdılar: 5 yaralı, 4 gözaltı var!
İzmir’de vahşet- Köpeği tekmeleyerek öldürdü
İstanbul'da korku dolu gece! Alevler geceyi gündüze çevirdi
Sağanak yağış sonrası fabrikada can pazarı
İzmir'de iki ayrı noktada orman yangını