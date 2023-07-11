Anasayfa Video Galeriler Gündem Everest Dağı'nda facia! Çok sayıda ölü var Everest Dağı'nda facia! Çok sayıda ölü var 11 Temmuz 2023 Salı Saat: 13:00 Güncelleme: 11 Temmuz 2023 Salı 13:00 Nepal'de Everest Dağı bölgesinde 6 kişiyi taşıyan helikopterle irtibatın kesildiği bildirildi. Helikopterdeki 5 turistin öldüğü bildirildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64ad283dd5889334000bae83" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bahçeli'den emekliye seyyanen zam çağrısı İstanbul'da aile içi miras vahşeti: 4 kişi öldürüldü! İstanbul'da sapık hırsız alarmı! Suç üstü görüntülendi İstanbul'da silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı Suriyeli kiracı dehşeti! Aile boyu saldırdılar: 5 yaralı, 4 gözaltı var! İzmir’de vahşet- Köpeği tekmeleyerek öldürdü İstanbul'da korku dolu gece! Alevler geceyi gündüze çevirdi Sağanak yağış sonrası fabrikada can pazarı İzmir'de iki ayrı noktada orman yangını