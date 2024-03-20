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  4. Evin altından 2 ülkeyi birbirine bağlayan gizli bir tünel çıktı

Evin altından 2 ülkeyi birbirine bağlayan gizli bir tünel çıktı

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Kırgızistan’ın Özbekistan sınırındaki bir köy sakininin evinde yasa dışı göç ve yük taşımacılığı için kullanılan 130 metre uzunluğunda gizli tünel bulundu. Ev sahibi gözaltına alındı.

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