Anasayfa Video Galeriler Gündem Evin altından 2 ülkeyi birbirine bağlayan gizli bir tünel çıktı Evin altından 2 ülkeyi birbirine bağlayan gizli bir tünel çıktı 20 Mart 2024 Çarşamba Saat: 13:55 Güncelleme: 20 Mart 2024 Çarşamba 13:55 Kırgızistan’ın Özbekistan sınırındaki bir köy sakininin evinde yasa dışı göç ve yük taşımacılığı için kullanılan 130 metre uzunluğunda gizli tünel bulundu. Ev sahibi gözaltına alındı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65fac0ba892331843f0cd043" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İTÜ kampüsünde patlama ve yangın: 1 kişi yaralandı Türkiye'nin konuştuğu kazada babalar buluştu Tülay usta ''hem 77 yaşında hem de bir kadın'' diyenleri utandırdı Türkiye’nin en büyük GES'inde elektrik üretimi başladı İstanbul'da yıkım sırasında korku dolu anlar, bir anda pencerede belirdi Sıfır km olarak aldığı araç kabusu oldu, servisten çıkamıyor Okyanusun dibindeki canavar uyandı! Yetkililer alarm verdi Seçim öncesini hedef alan hainlerin inine baskın! Tablet bomba gibi patladı! Neye uğradıklarını şaşırdılar