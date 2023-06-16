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  4. Evin banyosuna giren yılanla burun buruna geldi! O anlar kamerada

Evin banyosuna giren yılanla burun buruna geldi! O anlar kamerada

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Avustralya'nın Queensland eyaletinde bir adam, evinin banyosuna giren yılanla karşı karşıya kalınca dehşete kapıldı. 

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