Anasayfa Video Galeriler Gündem Evin banyosuna giren yılanla burun buruna geldi! O anlar kamerada Evin banyosuna giren yılanla burun buruna geldi! O anlar kamerada 16 Haziran 2023 Cuma Saat: 14:10 Güncelleme: 16 Haziran 2023 Cuma 14:10 Avustralya'nın Queensland eyaletinde bir adam, evinin banyosuna giren yılanla karşı karşıya kalınca dehşete kapıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/648c432edaf42820e5105463" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Erdoğan: İstanbul'u Fetret Devri’nden hep beraber çıkartacağız 9 kişinin öldüğü arazi kavgasında şok detaylar! İnsanlara şifa, hayvanlara yem olan mucize bitki! Sadece bir ilde yetişiyor Başkent'te böcek ilacı faciası: 2 ölü, 5 yaralı Depremzede aile uyandığında hayatının ikinci şokunu yaşadı ''Geçersiz oy attım'' diyen Abdüllatif Şener fena yakalandı Dev anakonda paniği! Ağaçtaki yılanı görenler dehşete kapıldı İstanbul'da 96 düzensiz göçmen yakalandı Panathinaikos-Olympiakos maçında büyük olay- Meşaleler, patlayıcılar derbiye damgasını vurdu