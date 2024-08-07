Evin küçük yaramazı yangın çıkardı: İnanılmaz anlar kamerada

ABD'nin Oklahoma eyaletinde bir evde batarya ile oynayan köpek, yangın çıkardı.. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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