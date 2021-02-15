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KORONAVİRÜSTE SON 24 SAATİN VAKA VE ÖLÜM SAYILARI AÇIKLANDI
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  3. 15 Şubat 2021 19:35

Evinde boğazı kesik halde bulundu, 22 yaşındaki oğlu gözaltına alındı

İzmir'in Konak ilçesinde yaşayan 46 yaşındaki kadın evinde boğazı kesik halde ölü olarak bulunurken 22 yaşındaki oğlu şüpheli olarak gözaltına alındı.

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